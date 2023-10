Guerre Israël-Hamas: Macron veut en priorité libérer les otages

Emmanuel Macron a exprimé, mardi en Israël, sa solidarité après l’attaque sanglante du Hamas , et proposé une «coalition» internationale pour «lutter» contre le mouvement islamiste palestinien, tout en affirmant plus tard en Cisjordanie que «rien ne saurait justifier» les «souffrances» des civils à Gaza .

«Une page noire de notre propre histoire»

À Jérusalem, le président français a présenté les «condoléances» d’un «pays ami, éploré devant l’acte terroriste le plus terrible de votre histoire». «C’est une page noire de notre propre histoire», «nos deux pays sont liés par le même deuil», a-t-il ajouté, le ton grave, au côté du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui a évoqué «une guerre entre la barbarie et la civilisation», promettant une fois de plus de «détruire» le Hamas.