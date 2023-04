Proche-Orient: Israël promet de riposter après des roquettes tirées du Liban

Selon l’armée israélienne, «34 roquettes ont été tirées du territoire libanais», dont cinq sont tombées en Israël et 25 ont été interceptées par la défense antiaérienne.

Israël a promis jeudi soir une riposte militaire après le tir de plus de trente roquettes à partir du Liban, épisode marquant un embrasement du front israélo-libanais sans équivalent depuis 2006. L’armée israélienne a accusé des activistes palestiniens d’être derrière ces tirs qui ont fait au moins un blessé et causé des dégâts matériels le jour de la Pâque juive.

Cet accès de violence, ayant suscité condamnations et appels à la retenue, survient au lendemain de l’irruption brutale, en plein ramadan, de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, troisième lieu saint de l’islam, largement dénoncée par les pays voisins et à laquelle plusieurs groupes palestiniens ont promis une riposte.

Frappes sur Gaza

«Nous frapperons nos ennemis et ils paieront le prix de chaque agression», a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l’ouverture d’une réunion du cabinet restreint de sécurité. Avant la réunion, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, avait demandé à l’armée «de préparer toutes les ripostes possibles».

Les frappes ont visé trois camp d’entraînement du Hamas dans la ville de Gaza et un autre dans le centre du micro-territoire sous le contrôle de ce mouvement islamiste, selon une source sécuritaire palestinienne. Les frappes étaient encore en cours une demi-heure plus tard et l’on entendait clairement le bruit d’aéronefs au-dessus de la ville.