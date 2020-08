Conflit israélo-palestinien

Israël réplique à des ballons incendiaires venus de Gaza

Ce n’est pas la première fois cette semaine que l’armée israélienne réplique à des lancers de ballons incendiaires tirés depuis la bande de Gaza.

L’armée israélienne a annoncé une nouvelle série de frappes samedi soir contre les positions du Hamas dans la bande de Gaza, en représailles à des lancers de ballons incendiaires. Des heurts ont également éclaté dans la soirée le long de la barrière séparant Israël de Gaza. Une dizaine de personnes ont «brûlé des pneus, lancé des engins explosifs et des grenades vers la barrière de sécurité et tenté de s’en approcher», a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué.

La zone de pêche réduite

Outre les frappes, en représailles des ballons, les autorités israéliennes ont également réduit cette semaine la zone de pêche en Méditerranée pour les Gazaouis et fermé Kerem Shalom, le seul point de passage des marchandises entre Gaza et Israël, qui impose un blocus sur ce territoire palestinien paupérisé de deux millions d’habitants.

Malgré une trêve l’an dernier favorisée par l’ONU, l’Égypte et le Qatar, le Hamas et Israël s’affrontent sporadiquement avec des tirs de roquettes, d’obus de mortier ou de ballons incendiaires depuis Gaza et des frappes de représailles de l’armée israélienne, qui considère ces tirs comme une violation de sa souveraineté et une menace à sa sécurité.