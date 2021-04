Palestine : Israël rouvre la zone de pêche au large de Gaza

La zone de pêche au large de Gaza, précédemment fermée en représailles à des tirs de roquettes, a été rouverte par Israël. Celle-ci s’étend jusqu’à 28 km au large des côtes palestiniennes.

Strict blocus

Israël impose un strict blocus terrestre, maritime et aérien à l’enclave palestinienne de deux millions d’habitants contrôlée par le mouvement islamiste Hamas depuis plus d’une décennie. La zone de pêche autorisée, au-delà de laquelle la marine israélienne arraisonne les bateaux, varie en fonction des tensions.

Violation du droit des pêcheurs

Un porte-parole du mouvement, Abdellatif al Qanou’a, avait dénoncé la fermeture de la zone de pêche, la qualifiant de «violation flagrante» du droit des pêcheurs et de «forme d’agression continue» contre les Palestiniens. Il avait mis en garde Israël contre «les conséquences de son comportement agressif». Le chef du syndicat des pêcheurs de Gaza, Zakaria Bakr, avait lui qualifié la décision de «punition collective pour les plus de 50’000 personnes qui vivent de l’industrie de la pêche» à Gaza.

Entre vendredi dernier et lundi, au moins 41 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers l’État hébreu, suivies de représailles israéliennes. Ce regain de tensions entre Israël et le Hamas a coïncidé avec les plus violents heurts à Jérusalem depuis des années impliquant juifs d’extrême droite, Palestiniens de Jérusalem-Est et forces de l’ordre. À cette occasion, la branche armée du Hamas a déclaré son soutien aux Palestiniens de Jérusalem-Est et menacé Israël.