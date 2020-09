États-Unis : Israël scelle son entente avec les Émirats et Bahreïn

Une cérémonie à la Maison-Blanche doit donner lieu mardi à la signature d’un accord de paix historique au Moyen-Orient.

Israël signe mardi à la Maison-Blanche des accords historiques avec les Émirats arabes unis et Bahreïn qui bousculent les équilibres au Moyen-Orient, et sur lesquels compte Donald Trump pour se présenter en «faiseur de paix» à sept semaines de la présidentielle américaine.

Le président des États-Unis a tenu à organiser une cérémonie en grande pompe à Washington au cours de laquelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit formellement établir des relations diplomatiques entre l’État hébreu et ces deux pays arabes - première percée de ce type depuis les traités de paix avec l’Égypte et la Jordanie, en 1979 et 1994.