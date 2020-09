Washington : Israël va sceller son entente avec les Émirats et Bahreïn

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit formellement établir des relations diplomatiques entre l’État hébreu et les deux pays arabes ce mardi lors d’une cérémonie à la Maison-Blanche organisée par Donald Trump.

Une poignée de main historique entre Benjamin Netanyahu et les représentants arabes n’est pas exclue, selon un responsable américain.

Israël signe mardi à la Maison-Blanche des accords historiques avec les Émirats arabes unis et Bahreïn qui bousculent les équilibres au Moyen-Orient, et sur lesquels compte Donald Trump pour se présenter en «faiseur de paix» à sept semaines de la présidentielle américaine.

Le président des États-Unis a tenu à organiser une cérémonie en grande pompe à Washington au cours de laquelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit formellement établir des relations diplomatiques entre l’État hébreu et ces deux pays arabes – première percée de ce type depuis les traités de paix avec l’Égypte et la Jordanie, en 1979 et 1994.