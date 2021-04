Mémoire des victimes de l’Holocauste : Israël se fige pour la journée de la Shoah

Pendant deux minutes, la vie s’est immobilisée dans tout Israël jeudi, en souvenir des six millions de victimes juives du génocide nazi, durant la Seconde Guerre mondiale.

Les Israéliens se sont recueillis à l’extérieur des commerces et bureaux, et sur leurs balcons, ainsi que les élèves et les étudiants dans tous les établissements scolaires et universitaires.