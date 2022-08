Proche-Orient : Israël se prépare à «une semaine» de raids sur Gaza

La population, comme ici ces enfants lors d’une frappe israélienne, est prise au piège d’échanges de tirs entre l’État hébreu et le Jihad islamique bien implanté dans la bande de Gaza.

L’armée israélienne annonce samedi se préparer à «une semaine» de raids sur la bande de Gaza, où les échanges de tirs avec le Jihad islamique ont déjà fait plus d’une dizaine de morts côté palestinien. D’un côté de la frontière, les alertes aux roquettes ne cessent de retentir dans des localités israéliennes adjacentes au territoire palestinien. De l’autre, la ville de Gaza est comme paralysée, entre rues désertes et magasins fermés. Et aucune issue ne semble poindre.