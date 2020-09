Coronavirus : Israël se reconfine pour la saison des fêtes juives

Pour la première fois de son histoire, la grande synagogue de Jérusalem n’accueillera pas les célébrations du Nouvel-An juif.

Pays ayant recensé le plus fort taux de contamination au coronavirus ces deux dernières semaines, Israël se reconfine à partir vendredi, début aussi de la saison des fêtes juives, provoquant le mécontentement d’une grande partie de la population.

«Le système de santé a levé le drapeau rouge», a déclaré le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, pour justifier ce deuxième confinement généralisé entrant en vigueur à 14H00 (11H00 GMT) et pour trois semaines. Il coïncide avec les fêtes juives de Rosh Hashana (Nouvel-An, célébré ce week-end), Yom Kippour (jour du pardon) et Souccot (fêtes des cabanes).

Les autorités avaient d’abord imposé, début septembre, un confinement partiel dans les secteurs avec les taux d’infection les plus élevés, en grande majorité des localités juives ultra-orthodoxes ou arabes israéliennes.

Mais le pays, qui s’était vanté de sa gestion de la pandémie au printemps, a continué d’enregistrer des taux records de contaminations. Entre jeudi soir et vendredi midi, le ministre de la Santé a enregistré 5238 nouveaux cas, du jamais vu.

«Nous avons tout fait pour tenter de trouver un équilibre entre les besoins de santé et les besoins économiques, mais nous sommes témoins d’une hausse inquiétante des contaminations et du nombre de malades graves ces deux derniers jours», a affirmé M. Netanyahu jeudi soir.

Coup de massue

«Une épidémie de mensonges!» pouvait-on lire sur une pancarte. «Le confinement est injustifié», a lancé Tamir Hefetz, organisateur de la manifestation: «Il nuit à la population et à l’économie, engendre du chômage et des suicides».

«On ne ferme pas un pays de cette façon», titre vendredi le «Yediot Aharonot», quotidien le plus vendu en Israël, qui publie de multiples entretiens de médecins, économistes, éducateurs, tous opposés au reconfinement.

«Au début de la crise, la panique était à son comble. Six mois plus tard, les choses semblent légèrement différentes», estime le journaliste, qui pointe du doigt le «manque de pertinence des décisions du gouvernement: les instructions sont compliquées, souvent contradictoires et constamment modifiées».