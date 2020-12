Proche-Orient : Israël s’inquiète de la «menace» contre ses ressortissants

L’État hébreu craint pour la sécurité de ses ressortissants, après l’appel de l’Iran à venger l’assassinat d’une figure clé de son secteur nucléaire.

Les autorités, qui font état d’une «augmentation de la menace terroriste contre les Israéliens à l’étranger», ont nommé, à titre de pays ou régions «proches» géographiquement de l’Iran, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, la Turquie, le Kurdistan irakien, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Ces deux pays ont normalisé en septembre leurs relations diplomatiques avec l’État hébreu et des lignes aériennes directes ont été inaugurées la semaine dernière entre Dubaï et Tel-Aviv.