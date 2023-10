Israël: Swiss va opérer un vol de rapatriement mardi à Tel-Aviv

Un Airbus A321, avec 219 places assies, va décoller de Zurich mardi à 12h15, atterrira à 17h20 locales à Tel-Aviv et repartira une heure plus tard pour un atterrissage prévu à Zurich à 21h35. Le vol ne peut être réservé que via une hotline du DFAE qui doit être communiquée aux citoyens suisses, résidents ou touristes, qui se trouvent en Israël.