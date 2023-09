Israël: Un butin «sans précédent» datant de 1900 ans

«C’est une découverte unique et importante, sans précédent en Israël», a déclaré Eitan Klein, directeur adjoint du département de l’Autorité israélienne des antiquités (AIA), devant quatre épées et un pilum, une sorte de petit javelot, vieux de 1900 ans et dont il a souligné «l’excellent état».

Guerres judéo-romaines

Selon lui, les armes auraient été saisies par des Juifs de Judée sur des soldats romains, et auraient constitué un «butin». «Nous commençons à peine à comprendre ce que (cela) pourrait être,» a souligné Guy Stiebel, professeur à l’université de Tel-Aviv et spécialiste de l’Empire romain. «Il ne s’agit pas seulement des Juifs, il s’agit des Romains, il s’agit de tout l’Empire romain, et l’Histoire est une chose complexe, et nous devons être patient et étudier (ces armes) petit à petit.»