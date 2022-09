Territoires palestiniens : Israël va fermer les frontières pour les grandes fêtes juives

Face au risque d’attentat, l’armée israélienne va boucler la Cisjordanie et la bande de Gaza d’ici à la mi-octobre. Seule exception, «les cas humanitaires, médicaux et exceptionnels».

Pour les fêtes de Rosh Hashanah (Nouvel An, du 25 au 27 septembre), Yom Kippour (Grand Pardon, 4 et 5 octobre) et Soukkot (Fête des cabanes, 9 et 10, 16 et 17 octobre), l’armée israélienne bouclera les Territoires palestiniens.

Les Palestiniens n’auront pas le droit de sortir de Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, et de la bande de Gaza pour entrer en Israël pendant les fêtes de Rosh Hashanah (Nouvel An, du 25 au 27 septembre), Yom Kippour (Grand Pardon, 4 et 5 octobre) et Soukkot (Fête des cabanes, 9 et 10, 16 et 17 octobre).