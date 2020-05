Coronavirus

Israël va prêter de l'argent à l'Autorité palestinienne

Le ministère des Finances palestinien s’est vu accorder un prêt de 220 millions de francs afin de soutenir l’économie du pays face à la crise du Covid-19.

Selon le responsable israélien, le ministère des Finances palestinien a demandé le prêt le mois dernier et il a ensuite été approuvé par les services de sécurité israéliens.

Droits de douane

Israël collecte et transfère aux Palestiniens des millions de shekels par mois au titre de la TVA et des droits de douane prélevés sur les produits importés par les Palestiniens et qui transitent par les ports israéliens. Mais la crise liée à la pandémie de Covid-19 a entrainé une baisse des importations.