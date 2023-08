Après son alunissage réussi, l’Inde vise le Soleil

Aditya, «Soleil» en hindi, sera placé sur une orbite de halo dans un secteur de l’espace situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, et fournira en continu des images claires du Soleil. «Ce qui procurera un plus grand avantage pour observer l’activité solaire et ses effets sur la météorologie spatiale en temps réel», a indiqué l’ISRO. L’engin transportera sept modules pour observer les couches extérieures du Soleil, photosphère et chromosphère, en utilisant des détecteurs de champs électromagnétiques et de particules. Il étudiera notamment la météorologie solaire, pour mieux comprendre la dynamique des vents solaires. La NASA et l’Agence spatiale européenne ont déjà placé sur orbite des engins pour étudier le Soleil, mais il s’agira d’une première pour l’Inde.