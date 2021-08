Issa Doumbia, un avis de recherche sur Instagram

Paris : Issa Doumbia: avis de recherche sur Instagram

Le comédien a demandé de l’aide à sa communauté pour retrouver un proche souffrant d’alzheimer.

Pour rappel, Issa Doumbia entretient des rapports d’amour-haine avec les réseaux sociaux. Il a notamment quitté Twitter, à cause du comportement de certains utilisateurs. «Pour moi, c’est haine land, parce que les gens sur Twitter y sont juste pour s’acharner sur d’autres personnes. Ça ne m’intéresse pas de me réveiller et de voir quelqu’un qui, en gros, tabasse une personne. Parce que même si ce sont des mots, cela revient à tabasser», avait-il regretté en mai 2021 sur Europe 1. Et d’ajouter que Facebook et Instagram étaient davantage «bienveillants» même si cela commençait «à dévier à certains moments».