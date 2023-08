Saint-Gall: Issue fatale après un grave accident sur l'A1

Mercredi passé, peu avant 21h10, un accident de la circulation s’est produit entre une voiture et un semi-remorque sur l’autoroute A1 entre Uzwil et Wil, juste en face de l’autoroute Thurau Nord. Un automobiliste de 21 ans a été grièvement blessé et a dû être transporté à l’hôpital. La victime, un Suisse de 21 ans a succombé dimanche à ses blessures a indiqué lundi la police cantonale saint-galloise.