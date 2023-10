Italie: Après un an, Meloni est moins radicale que prévu

Le parti de Giorgia Meloni est actuellement crédité de plus de 28% des intentions de vote.

En un an de pouvoir en Italie, Giorgia Meloni, passée du statut de cheffe redoutée d’un parti d’extrême droite à celui plus consensuel d’«amie» de Joe Biden, a pris tout le monde à contrepied. Nombre d’observateurs craignaient que celle qui fête ce week-end le premier anniversaire de son arrivée à la tête du gouvernement marque un tournant radical dans la politique italienne, alors qu’elle a finalement adopté une ligne modérée en politique étrangère et un programme de droite loin d’être révolutionnaire sur le front intérieur.