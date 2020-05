Coronavirus

Italie: «C'est l'heure de la responsabilité»

La bataille contre le virus n'est pas encore terminée en Italie. Médias et politiciens ont accueilli le début du déconfinement en lançant un appel à la responsabilité.

«C'est l'heure de la responsabilité», titre «Il Corriere della Sera» en annonçant l'entrée en phase 2 de la pandémie, synonyme de retour au travail pour 4,5 millions d'Italiens, qui voient leurs usines et leurs bureaux rouvrir leurs portes. Mais cela signifie aussi la cohabitation avec un ennemi invisible qui a tué près de 30'000 personnes.

Le journal milanais relaie l'appel à la responsabilité lancé dimanche par le chef du gouvernement, Giuseppe Conte. Il a expliqué à ses compatriotes que le redémarrage du pays était entre leurs mains. «C'est à nous de décider si nous voulons qu'il soit décisif et définitif», a dit Giuseppe Conte.

«Si le virus revient, on referme», titre pour sa part «La Repubblica», expliquant qu'«il y aura désormais moins de contrôle sur les déplacements individuels, sur les rencontres avec les proches et au contraire beaucoup d'attention sur les éventuels rassemblements, dans la rue, devant les arrêts de bus et à bord des transports publics, mais aussi dans les parcs qui rouvrent».