Italie: à côté de Naples, l’angoisse de vivre sur un volcan actif

Enfant, Alfredo Colato faisait des œufs durs sur les Champs phlégréens, un volcan près de Naples qui, selon les experts, pourrait entrer en éruption à cause des séismes frappant cette région. Les secousses récentes, dont une de magnitude 4,2 la semaine dernière, qui a été la plus forte depuis 40 ans, ont semé l’inquiétude chez le demi-million de personnes résidant dans la zone à risque en cas d’éruption.

Alfredo Colato vit au cœur de la région des Champs phlégréens, où les maisons donnent d’un côté sur les terres volcaniques, de l’autre sur la jolie baie de Pouzzoles. Aujourd’hui, âgé de 62 ans, il se souvient comment lui et ses copains d’enfance enveloppaient des œufs dans du papier aluminium puis les enterraient dans la «Solfatara» au milieu des panaches de fumées de gaz volcaniques s’élevant du sol.

15 km sur 12

Le volcan, qui s’étend sur un périmètre de 15 km sur 12, présente la dépression typique à fond plat laissée après une éruption. Il s’agit de la caldera («chaudière» en espagnol) en activité la plus vaste d’Europe, située aux confins des communes de Naples et de Pouzzoles, en bord de mer.

Les Champs phlégréens, dépourvus de ce cône caractéristique, ne doivent pas pour autant être sous-estimés: il y a 40’000 ans, leur éruption a été la plus puissante jamais enregistrée dans la zone méditerranéenne et a affecté le climat mondial.

Malgré cela, la région est densément peuplée depuis des milliers d’années, en raison de son climat tempéré, ses terres fertiles et ses sources chaudes, fréquentées en leur temps par les empereurs romains. Leur ville de villégiature, Baiae, se trouve aujourd’hui sous les eaux, victime du bradyséisme, un phénomène faisant monter ou descendre le sol en raison de l’activité souterraine.

Les habitants sont de plus en plus nombreux à prendre des anxiolytiques, même si certains craignent davantage une évacuation forcée qu’une éruption. «Ce sera le chaos, on sera entre les mains de Dieu», affirme avec fatalisme, Felice Galloro, 78 ans.