Italie: Giorgia Meloni admet qu’elle espérait faire «mieux» en matière de migration

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a admis qu’elle avait espéré «faire mieux» pour contrôler l’immigration irrégulière, qui a augmenté depuis la victoire historique de son parti d’extrême droite aux élections il y a un an.

Plus de 130’000 arrivées

«C’est clair que nous espérions mieux en matière d’immigration (...) Il s’agit certainement d’un problème très complexe, mais je suis sûre que nous irons au fond des choses», a-t-elle dit samedi dans une interview télévisée, à l’occasion de l’anniversaire de cette victoire. Le parti postfasciste Frères d’Italie de Giorgia Meloni a été élu en grande partie sur la promesse de réduire l’immigration massive vers l’Italie. Mais le nombre des arrivants sur des bateaux en provenance d’Afrique du Nord a augmenté avec plus de 130’000 enregistrés par le Ministère de l’intérieur jusqu’à présent cette année, contre 70’000 pour la même période de 2022.

Plus de 6000 migrants sont arrivés à Lampedusa en un jour

«Sur l’immigration, la droite italienne a échoué»

Mais le principal partenaire de Giorgia Meloni dans la coalition, Matteo Salvini, du parti anti-immigration de la Ligue, a rejeté les efforts de l’UE pour gérer l’afflux d’arrivées qu’il a qualifié d'«acte de guerre». Le vice-Premier ministre, qui avait fermé les ports italiens aux navires de sauvetage des migrants alors qu’il était au gouvernement en 2019, milite en faveur d’une approche plus dure.

Depuis son arrivée au pouvoir en octobre, le gouvernement de Giorgia Meloni a restreint les activités des navires de sauvetage caritatifs, qu’il accuse d’encourager les migrants, tout en s’engageant à réprimer les passeurs. Il a aussi cherché à stimuler le rapatriement des arrivées non éligibles à l’asile, et va exiger des migrants en attente d’une décision d’asile de verser une caution de 5000 euros sous peine d’être envoyés dans un centre de détention. Le Parti démocrate de centre-gauche a déclaré en début de semaine que «sur l’immigration, la droite italienne a échoué». «Elle continue sur une voie démagogique et consciemment cynique, mais surtout totalement inefficace», a-t-il déclaré dans une note.