Italie: Cinq cheminots tués dans un accident ferroviaire

Un train a heurté et tué cinq cheminots qui effectuaient des travaux nocturnes de maintenance en périphérie de Turin, dans le nord de l’Italie, a-t-on appris auprès des pompiers. Le train, qui acheminait des wagons sur la ligne entre Milan et Turin, se déplaçait à une vitesse de 160 km/h lorsqu’il a heurté une équipe chargée de remplacer des éléments de la voie ferrée près de Brandizzo, ont indiqué les agences de presse AGI et Ansa. «Cinq ouvriers ont été tués par un train, deux autres blessés», ont indiqué les pompiers, dans un bref communiqué. Les corps des cheminots auraient été traînés sur plusieurs centaines de mètres, selon AGI.