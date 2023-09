Italie: Des migrants sauvés après un feu à bord d’un ferry

Après plus d’une semaine d’accalmie liée au mauvais temps, les arrivées de migrants par la mer ont repris vendredi sur l’île italienne de Lampedusa (image d’illustration).

Le ferry qui reliait Lampedusa à Porto Empedocle, dans le sud de la Sicile, avait à son bord 177 personnes – 150 passagers dont 83 migrants, et 27 membres d’équipage – ont indiqué les garde-côtes italiens. Tous les passagers du ferry ont pu être évacués par bateaux vers la Sicile ou vers Lampedusa , ont-ils précisé. Le ferry, hors service mais toujours avec son équipage à bord, doit être remorqué jusqu’à un port d’attache, ont-ils ajouté.

Un grand nombre de migrants arrivent à Lampedusa après la dangereuse traversée de la Méditerranée qu’ils tentent pour atteindre l’Europe, avant d’être évacués vers d’autres centres d’hébergement. Après plus d’une semaine d’accalmie liée au mauvais temps, les arrivées de migrants par la mer ont repris vendredi sur l’île italienne. Entre juin et août, au moins 990 personnes ont fait naufrage en Méditerranée centrale, soit trois fois plus que pendant l’été précédent, selon un récent décompte de l’Unicef.