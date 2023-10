Italie: Deux hommes soupçonnés d’aider l'État islamique arrêtés

Les deux hommes arrêtés sont soupçonnés de «participation, association et incitation à commettre un crime à des fins de terrorisme», a précisé la police italienne.

Ce mardi, la police italienne a annoncé l’arrestation, à Milan, de deux individus soupçonnés de financer le groupe État islamique (EI) et de diffuser de la propagande jihadiste. Les deux hommes, un Égyptien et un Italien d’origine égyptienne, sont soupçonnés de «participation, association et incitation à commettre un crime à des fins de terrorisme», a précisé la police. Ils ont été interpellés à l’aube, dans la capitale lombarde.