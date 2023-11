Italie: devenu obèse, l’auteur d’un effroyable féminicide est libéré

«Même les mafieux ne bénéficieraient pas d’un tel traitement!» Fabrizio Preti n’a pas de mots assez durs pour commenter la décision du tribunal de contrôle de Turin, qui a libéré lundi le meurtrier de sa fille. Dimitri Fricano purgeait une peine de trente ans de prison pour avoir massacré sa petite amie de 57 coups de couteau, en 2017. L’Italien de 35 ans n’aura finalement passé que six ans derrière les barreaux. Parce que Fricano est devenu obèse, qu’il fume énormément et qu’il souffre d’autres pathologies, la vie carcérale est devenue incompatible avec son état de santé, a estimé la justice. L’homme de 200 kilos sera désormais assigné à résidence chez ses parents dans le Piémont, dans des conditions strictes.

«En raison de son état de grande obésité, bien qu’il dispose d’un fauteuil roulant pour se déplacer, il ne peut pas accéder aux services en raison des barrières architecturales existantes et des difficultés liées à la possibilité de se déplacer avec cette aide», estime notamment le tribunal de contrôle. Dans sa décision, celui-ci explique que Dimitri Fricano souffre d’un «syndrome de boulimie anxio-dépressif, d’apnée du sommeil et de troubles de la personnalité», qui le rendent ingérable pour le personnel carcéral. Sans parler de son obésité couplée à son tabagisme actif, qui exposaient à tout moment le détenu à un accident cardiovasculaire.

Cette décision consterne l’opinion publique et inflige un nouveau coup de massue aux parents d’Erika, la victime. «Je savais qu’il ne purgerait pas trente ans de prison, mais six, c’est vraiment trop peu», souffle le père de la jeune femme, qui évoque «un 58e coup de couteau» asséné à sa fille. Erika et Dimitri étaient en couple depuis leur adolescence et venaient de se fiancer. Le 11 juin 2017, pendant des vacances à San Teodoro (Sardaigne), Dimitri s’est acharné à coups de couteau sur sa compagne de 28 ans. L’Italien a tenté de faire passer sa mort pour un cambriolage ayant mal tourné, avant de passer aux aveux un mois plus tard. Il a d’abord expliqué qu’une dispute avait mal tourné, puis a attribué son acte à ses problèmes mentaux.