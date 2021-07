Euro 2020 - Italie-Espagne, un choc en deux visions

À gauche, l’Italien Lorenzo Insigne. À droite, Mikel Oiarzabal, pour la Roja. AFP

Espagne – Meho Kodro – Entraîneur de Stade-Lausanne-Ouchy

«Tactiquement, ce sera une belle bataille.» Meho Kodro ne se laisse pas aller à une pointe de supporterisme. Pour avoir passé près de dix ans de sa carrière de joueur en Espagne, pour posséder la double nationalité (Bosnien, aussi), il pourrait. Mais non. L’entraîneur de Stade-Lausanne attend simplement avec impatience cet Italie-Espagne, qu’il regardera calmement depuis chez lui. «Je devrais être seul, ma femme est en Espagne», sourit-il.

Lui se dit de l’école Barcelone, pour avoir eu l’honneur d’y vivre une saison. Alors voir la Roja confisquer le ballon, il aime beaucoup. «Parfois, on entend que notre jeu a changé. Je n’en suis pas sûr. Les hommes ont changé, oui. Mais le jeu est semblable. Avec, peut-être, un peu plus de profondeur et de rapidité dans la dernière zone.»

Il lit la presse espagnole. Et comme beaucoup de ses compatriotes, il interprète ce parcours jusqu’en demi-finale comme une première victoire. «Au même titre que l’Italie.» On y reviendra. «Le pays se montre particulièrement positif. Parce qu’il se retrouve dans le jeu pratiqué. Aussi parce qu’on sait que l’avenir joue avec nous.» D’autant plus parce que l’équipe nationale sort d’années plus fades auxquelles elle n’était plus habituée.

Deux sélectionneurs qui attirent les louanges

Ce qui lui fait peur, et comment ne pas le comprendre, c’est le pressing italien. «Disons qu’il y a le pressing, et le pressing italien. Il est terriblement bien orchestré. Avec un bloc haut, de la complémentarité. Maintenant, l’Espagne s’y attend. Elle sait qu’en en sortant, en trouvant par exemple rapidement la solution des côtés, elle pourra poser son jeu.» Et là…

Et là la confrontation pourrait vraiment devenir tendue. «Luis Enrique possède suffisamment de solutions. Ce qu’il fait avec cette sélection, c’est grandiose. C’est un expert, il est impressionnant. Dans cet Euro, avant, l’équipe a traversé des hauts et des bas. Comme n’importe qui, je crois. Ce n’est pas ce qui devrait nous inquiéter.»

Preuve de son respect pour la Roja, Meho Kodro a préféré faire traduire ses propos de l’espagnol au français, plutôt que de se risquer dans un anglais qu’il maîtrise pourtant. «Ce que je peux encore dire, c’est qu’il n’y aura pas de grosse surprise ce soir côté espagnol. Si on prend les dix derniers matches de l’équipe, les dix ont été joués dans le même registre.» Ce n’est pas ça qui rendra le duel moins intéressant. Au contraire.

Meho Kodro Freshfocus

Italie – Andrea Binotto – Entraîneur de Neuchâtel Xamax

Andrea Binotto évite habillement le premier piège. «Si la Suisse était passée? J’aurais été heureux peu importe le dénouement de la demi-finale contre l’Italie. Ça aurait été une si belle histoire pour le pays…» Et du coup, si l’Italie s’impose mardi soir? «Je savourerais l’instant sur mon balcon. Les klaxons dans les rues, ce n’est plus de mon âge. Mais je sais les apprécier à distance. Ça me rappelle mes jeunes années où j’étais fier d’y participer.»

Ça s’appelle sans doute de la sagesse: comme Meho Kodro, le coach de Neuchâtel Xamax profitera du choc seul, chez lui. «Il y aura peut-être mon fils. Je préfère ça aux grosses foules, où l’on finit par ne plus voir le match.» C’est qu’il y en a des pires à rater que celui qui s’annonce.

D’abord parce que l’opposition de styles vaudra le coup d’œil. «Je m’attends à ce qu’on connaît. Une Espagne qui voudra le ballon, une Italie qui va presser fort d’entrée. Je suis plutôt confiant. Même si cet Euro nous a enseigné que l’état de forme d’une équipe peut varier énormément d’un match à l’autre, et que nos bonnes performances ne nous ont pas empêchés de souffrir contre l’Autriche en huitièmes.»

Italiens et Espagnols ont déjà gagné. Même si…

Ensuite parce que l’histoire de la Squadra est belle. Terriblement belle. Là encore, même si c’est toujours insultant de le dire pour une équipe au palmarès aussi fourni, l’Italie a déjà gagné en atteignant le final four. «Particulièrement au niveau de la qualité du jeu présenté, oui. Et puis, il y a cette union…»

Cette union? «Un exemple, qui me fait frissonner à chaque fois. Dès que l’Italie marque, Gianluca Vialli, le chef de la délégation, un type admirable qui a vaincu un cancer, se précipite dans les escaliers pour tomber dans les bras de Roberto Mancini, le sélectionneur. C’est émouvant, et ça me renvoie trente ans en arrière, à l’époque où ils faisaient les beaux jours de la Sampdoria sur le terrain. C’est toujours une image forte.»

Il y en a d’autres, comme la joie communicative du banc transalpin lorsque le onze sur la pelouse trouve la faille. «Ça dit beaucoup de ce que Mancini a réussi à faire avec cette équipe. Il l’a transfigurée dans l’attitude et dans le jeu. Là où on était réputé pour verrouiller à double tour quand on marquait, aujourd’hui on pousse pour aller mettre le deuxième, puis le troisième…»

Un courage rare, donc d’autant plus appréciable. Le mot de la fin? «Historiquement, l’Italie a souvent mieux géré ces gros matches que ceux qui précédaient. Enfin, il y a bien la finale de l’Euro 2012 (ndlr: défaite 4-0 contre l’Espagne)… Je vois une partie serrée. Mais je me dis qu’avec un bon enchaînement des événements, on peut prendre une revanche du même genre.»