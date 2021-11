Coopération : Italie et France signent un accord en grande pompe

Diplomatie, défense, transition numérique, environnement, culture, éducation, économie, industrie et espace: Rome et Paris ont signé, ce vendredi, un ambitieux traité de coopération.

Emmanuel Macron (à gauche) et Mario Draghi signent l’accord sous le regard du président italien Sergio Mattarella et de son ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio.

La France et l’Italie ont signé, vendredi, à Rome, un traité bilatéral de coopération renforcée, pour consolider une relation éprouvée, ces dernières années, par une brouille diplomatique et dans un contexte de transition en Europe, avec le départ d’Angela Merkel.

Le traité a été paraphé peu après 9h, au palais présidentiel du Quirinal, par le président français Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien Mario Draghi, en présence du président Sergio Mattarella. Les trois hommes se sont échangé de longues accolades, tandis que la patrouille de France et son équivalent italien, les Frecce tricolori, survolaient la capitale en laissant dans le ciel un panache de fumée aux couleurs des deux pays.

Rarissime

Ministres invités

Concrètement, le traité prévoit des axes de coopération renforcée en matière de diplomatie et de défense, dans les transitions numériques et environnementales, la culture et l’éducation, la coopération économique et industrielle, et l’espace. Ce traité, dont le contenu exact n’a pas encore été rendu public, doit instaurer un service civil commun pour les jeunes.