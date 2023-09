Italie: Giorgia Meloni doit se résigner à un budget de rigueur

Un budget 2024 sobre, sérieux et sans excès: la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, compte serrer la vis afin de donner des gages sur la rigueur des comptes à Bruxelles, quitte à renoncer, au moins temporairement, aux promesses électorales.

Pour remplir les caisses de l’État, la coalition de droite et d’extrême droite a raboté le «revenu de citoyenneté» destiné aux plus pauvres, instauré une taxe sur les superprofits des banques et lancé l’idée de nouvelles privatisations.