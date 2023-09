Italie : Le chef mafieux sicilien Matteo Denaro dans le coma 

Le parrain de la mafia sicilienne, Matteo Messina Denaro, capturé en janvier après trois décennies de cavale, est dans le coma à l’hôpital et n’est plus alimenté, selon des médias.

Une photo de Matteo Messina Denaro diffusée par la police italienne le 16 janvier 2023. AFP

Le parrain de la mafia sicilienne, Matteo Messina Denaro, capturé en janvier après trois décennies de cavale, est dans le coma à l’hôpital et n’est plus alimenté, affirment samedi les médias italiens. Âgé de 61 ans, il souffre d’un cancer du côlon depuis plusieurs années et c’est sa décision de se faire soigner qui a conduit à son arrestation à la suite d’une visite dans une clinique de la capitale sicilienne, Palerme.

Après son interpellation, Matteo Messina Denaro, condamné six fois à la réclusion à perpétuité, a été emprisonné dans une prison de haute sécurité à L’Aquila (dans le centre de l’Italie), où il a poursuivi son traitement, selon les informations disponibles. L’état de santé du mafieux, hospitalisé début août, s’est dégradé ces derniers jours et il se trouve désormais dans un «coma irréversible», selon les médias italiens qui précisent que les médecins ont cessé de l’alimenter et qu’il a demandé à ne pas être réanimé.

Assassin impitoyable

Surnommé Diabolik, du nom d’un criminel protagoniste d’une célèbre BD italienne dont il est lui-même fan, Matteo Messina Denaro était le chef incontesté de Cosa Nostra dans la province de Trapani, dans l’ouest de la Sicile, même si son pouvoir débordait jusqu’à Palerme. Il était un assassin impitoyable, dernier représentant de la vieille garde de Cosa Nostra.

En 1992, il avait fait partie d’un groupe de sicaires que Salvatore Riina (1930-2017), le «capo dei capi» (le chef des chefs), avait dépêchés à Rome pour faire assassiner le juge antimafia Giovanni Falcone. Ils avaient finalement été rappelés par «le fauve», qui fera tuer le juge dans un attentat à la bombe le 23 mai près de Palerme. Cette importante décision avait été prise avec l’accord d’autres parrains, dont Messina Denaro, qui en 2020 sera condamné par contumace à la perpétuité pour son implication.

Matteo Messina Denaro avait disparu au cours de l’été 1993, devenant la personne la plus recherchée d’Italie. Les années qui ont suivi ont été marquées par d’intenses spéculations sur l’endroit où il s’était rendu. Finalement, on a découvert qu’il avait séjourné près de sa ville natale de Castelvetrano, dans l’ouest de la Sicile. Pendant des années, les enquêteurs ont passé au peigne fin la campagne sicilienne à la recherche d’éventuelles cachettes, mettant sur écoute les membres de sa famille et ses amis, ce qui a finalement conduit à son arrestation.

