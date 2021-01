Coronavirus : Italie: le plan de relance en suspens sur fond de crise politique

Ce mardi soir, le Conseil des ministres promet d’être agité quant au plan de relance d’une économie frappée par la pandémie, avec un conflit entre le premier ministre Giuseppe Conte et son rival Matteo Renzi.

Fragilisé, le premier ministre Giuseppe Conte a accepté de revoir sa copie: il a plus que doublé les fonds alloués à la santé et au tourisme et relevé la part des investissements, qui atteint désormais 70%, contre 21% pour les incitations fiscales et autres bonus.