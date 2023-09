Le chanteur Liam Payne encore hospitalisé d’urgence

En voyage au bord du lac de Côme, en Italie, avec Kate Cassidy, dont il s’était pourtant séparé en mai 2023, le Britannique de 30 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital, pour de violentes douleurs rénales, rapporte le «Sun». Il devrait y être soigné «pendant au moins six jours», révèle une source. «Liam va mal, mais il est dans le meilleur endroit possible et les médecins pourront enfin s’occuper à fond de son cas. Ils veulent faire tous les tests possibles pour comprendre vraiment ce qu’il se passe, mais ils pensent qu’il y a un problème sous-jacent depuis un certain temps et qui s’aggrave», ajoute l’informateur.