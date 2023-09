Le chanteur britannique Liam Payne est sorti de l’hôpital

La semaine du 11 septembre 2023, on apprenait que Liam Payne, alors en voyage au bord du lac de Côme, en Italie, avec Kate Cassidy, dont il s’était pourtant séparé , avait dû être transporté d’urgence à l’hôpital . Le Britannique souffrait de violentes douleurs rénales. Une source avait expliqué au «Sun» que le chanteur de 30 ans resterait hospitalisé au moins six jours, le temps que les médecins puissent identifier qu’elle est la maladie qui l’avait déjà forcé à reporter sa tournée en Amérique latine .

Si on ne sait pas si les spécialistes ont réussi à poser un diagnostic clair concernant les problèmes de santé qui hante la vie du membre de One Direction, Kate Cassidy a néanmoins donné des nouvelles plutôt rassurantes au sujet du chanteur. «Il va tellement mieux. Il est sorti de l’hôpital et il est entre de bonnes mains», a en effet confié le mannequin, le 20 septembre 2023, sur TikTok.