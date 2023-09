Italie: Mort du mafieux Messina Denaro, capturé en janvier dernier

Funérailles en préparation

Le quotidien Corriere della Sera a indiqué que des préparatifs étaient en cours en vue de son enterrement dans le caveau familial, au côté de son père, Don Ciccio. Ce dernier avait été le chef de la mafia locale. Il serait mort d’une crise cardiaque alors qu’il était en fuite, son corps ayant été abandonné dans la campagne, habillé pour les funérailles. Pendant des années, les enquêteurs ont ratissé la campagne sicilienne à la recherche de Messina Denaro, cherchant des cachettes et mettant sur écoute les membres de sa famille et ses amis.

C’est en interceptant une de leurs conversations au sujet des problèmes médicaux d’une personne souffrant d’un cancer et de problèmes oculaires que les enquêteurs ont compris qu’il s’agissait du mafieux recherché. Ils ont utilisé une base de données du système de santé Italien pour rechercher des patients masculins ayant l’âge et les antécédents médicaux correspondants et ont fini par l’arrêter. En juillet, une cour d’assises italienne l’avait condamné en appel à la réclusion à perpétuité pour son rôle dans l’assassinat en 1992 des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Elle avait ainsi confirmé le verdict prononcé par défaut en octobre 2020, lorsqu’il était encore en fuite.