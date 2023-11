Italie: Rome donne la citoyenneté à un bébé gravement malade

Rome a proposé de prendre en charge les frais médicaux

«Ils disent qu’il n’y a pas beaucoup d’espoir pour la petite Indi, mais je ferai tout ce que je peux jusqu’au bout pour défendre sa vie. Et pour défendre le droit de sa mère et de son père à faire tout ce qu’ils peuvent pour elle», a déclaré sur les réseaux sociaux Giorgia Meloni, dont le parti d’extrême droite promeut les valeurs catholiques traditionnelles.

«Cœur empli de joie»

Le père d’Indi a remercié le gouvernement italien dans une déclaration publiée par le groupe Christian Concern, qui soutient le couple. «Mon cœur s’emplit de joie à l’idée que les Italiens ont redonné à Claire et à moi l’espoir et la foi en l’humanité, a-t-il déclaré. Les Italiens ont fait preuve d’attention et d’un soutien affectueux à notre égard, et j’aimerais que les autorités britanniques fassent de même.»