Euro 2020 - Italie-Suisse, c'est dans six heures

Bonjour à toutes et à tous! Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce pré-live (suivi du live) de l'Euro 2020. Aujourd'hui, la Suisse et l'Italie ce rencontre pour le choc du groupe A. Toute la journée, nous vous tiendrons informés de l'ambiance à Rome grâce à notre journaliste Robin Carrel, et une fan sur place, Clara.