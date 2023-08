L'Italie taxe les banques et provoque leur dégringolade en Bourse

Giorgia Meloni (à g.), Premier ministre italien, et Matteo Salvini, vice-Premier ministre.

Le gouvernement de Giorgia Meloni prévoit de taxer les «surprofits» de «milliards» d’euros des banques pour compenser le coût pour les ménages et les entreprises de l’envolée des taux d’intérêt, a annoncé lundi soir le vice-Premier ministre Matteo Salvini. Les hausses de taux pratiquées par la Banque centrale européenne (BCE) ont dopé les bénéfices des banques et lésé leurs clients qui subissent de plein fouet l’augmentation de leurs taux d’emprunt, a déploré M. Salvini, à l’issue d’un conseil des ministres. «Il ne s’agit pas de quelques poignées de millions, mais de quelques milliards. C’est une mesure d’équité», a assuré le patron de la Ligue, parti d’extrême droite membre de la coalition gouvernementale.

À la Bourse de Milan, l’ensemble des actions bancaires chutaient. Vers 13 h 00 (11 h 00 GMT), les deux premières banques Intesa Sanpaolo et Unicredit perdaient respectivement 8,6% et 7%. Monte dei Paschi di Siena dévissait de 10,2%, Bper Banca de 10% et Banco Bpm de 8%.