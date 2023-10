Italie: Chanteur arrêté dans un coup de filet contre la Camorra

Chauffeur du Parquet parmi les prévenus

Les 27 mis en cause, parmi lesquels figure aussi un chauffeur du Parquet antimafia, sont poursuivis pour association mafieuse, extorsion, violences, enchères truquées et contrebande de tabac. Dans un long communiqué, les carabiniers détaillent les nouvelles activités «entrepreneuriales» du clan «Di Lauro» et sa renonciation «presque totale» aux armes, après les guerres entre factions pour le contrôle du trafic de drogue qui ont ensanglanté la grande ville du sud de l’Italie des décennies durant.

Trafic de cigarettes bulgares et ukrainiennes

Grâce à des hommes de paille, ils ont aussi acheté des salles de sport et de paris, ainsi que des supermarchés, et étaient à la tête d’un trafic de cigarettes importées depuis la Bulgarie et l’Ukraine, une contrebande à laquelle participaient le chanteur et sa compagne.