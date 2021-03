Football : Itten et les Rangers titrés en Ecosse

Les Glasgow Rangers ont été sacrés en Scottish Premiership, pour la première fois depuis 2011. Ce trophée a un goût particulier pour l’équipe du Suisse Cedric Itten qui a été reléguée en 4e division en 2012.

Pool via REUTERS

Après leur victoire (3-0) contre Saint-Mirren samedi, il ne manquait qu’un point à l’équipe entraînée par l’ancien capitaine emblématique de Liverpool, Steven Gerrard, pour s’assurer le trophée. En concédant le nul à Dundee (8e), le Celtic Glasgow se retrouve à 20 points avec six matches à jouer et ne peut donc plus refaire son retard.