Devant les siens

Statistiques affolantes

Les Suisses ne trouvaient pas la faille? Petkovic lance Itten à la 72e. À la 77e, sur une passe de Zakaria, Itten débloque la situation et la Suisse s’impose 1-0. Trois jours plus tard, à Gibraltar, il inscrivait encore deux buts. Ses stats en sélection sont exceptionnelles: deux matches, trois buts. Géorgie et Gibraltar en face, il faut bien sûr nuancer.

Mais une solution offensive se dessine, pour accompagner Seferovic. Et c’est aux Rangers qu’il développe donc ses qualités. Il a été une fois titulaire, il rentre régulièrement: le parcours de quelqu’un que son entraîneur ne veut pas griller. « Je suis persuadé que les Rangers étaient le bon choix pour moi, assure Itten. Et le club a su me convaincre aussi, en faisant tout pour me recruter. Personnellement, je découvre un pays, une mentalité, un championnat. C’est sans doute plus physique qu’en Suisse, moins tactique, mais je m’adapte aux nouvelles manières de s’entraîner. Cela dure plus longtemps. Tout cela me permet d’évoluer, c’est une expérience qui enrichit. »