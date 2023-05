Basketball: Ivan Rudez nouveau responsable du développement des talents suisses

Ivan Rudez a notamment entraîné les Lions de Genève de 2012 et 2016. À leur tête, il a remporté deux titres de champion (2013 et 2015), deux SBL Cup (2013 et 2015) ainsi qu’une Coupe de Suisse (2014) et a été désigné coach de l’année à deux reprises. Par la suite, il a pris en main la sélection de Slovaquie entre 2016 et 2018.