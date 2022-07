Etats-Unis: Ivana Trump est morte de blessures accidentelles

États-Unis : Ivana Trump est morte de blessures accidentelles

Première femme de l’ancien président Donald Trump, Ivana Trump est décédée jeudi à l’âge de 73 ans, à New York.

Ivana Trump, à New York le 23 octobre 2017.

Ivana Trump, la première femme de l’ancien président américain décédée jeudi, a succombé à des «blessures au torse causées par un impact», ont déclaré vendredi les autorités de médecine légale de New York. Sa mort est accidentelle, ont-elles indiqué dans un communiqué, sans en préciser les circonstances.

Donald Trump avait annoncé jeudi qu’Ivana Trump, 73 ans, était décédée «chez elle à New York». Il avait salué la vie «formidable» de cette ancienne skieuse de fond et mannequin d’origine tchèque, qui fut son épouse de 1977 à 1992. Le couple avait eu trois enfants, Donald Jr, Ivanka et Eric.