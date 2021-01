États-Unis : Ivanka à l’investiture de Biden? «Elle veut sauver sa carrière»

La fille du président sortant chercherait par tous les moyens à restaurer sa réputation et servir ses ambitions politiques. Quitte à se mettre son père à dos.

Alors que le mandat présidentiel de son père s’achève dans le chaos, Ivanka Trump ne sait plus très bien sur quel pied danser. Selon le «Daily Mail», qui cite «une source provenant de la Maison-Blanche», la fille du président sortant songerait à assister à la cérémonie d’investiture de Joe Biden, le 20 janvier. Une façon pour elle de montrer qu’elle est fair-play et de restaurer son image. «Ivanka craint que sa potentielle carrière politique ne soit compromise et elle fait tout ce qu’elle peut pour sauver sa réputation», confie cette source.