Attaque du Capitole : Ivanka Trump a témoigné devant la commission d’enquête

Aux États-Unis, la fille de l’ancien président Donald Trump a été entendue par la commission d’enquête parlementaire, chargée de faire la lumière sur la prise d’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021.

Proche conseillère

Près de 800 témoins entendus

Les élus s’intéressent à «toute conversation», dont elle aurait été témoin ou à laquelle elle aurait participé, notamment un appel téléphonique de Donald Trump, le matin du 6 janvier. Il aurait alors tenté de forcer son vice-président Mike Pence à stopper le comptage des votes des grands électeurs qui devait acter la victoire du démocrate Joe Biden, à l’élection de novembre 2020. «Vous étiez présente dans le Bureau ovale et avez observé au moins une partie de cette conversation téléphonique», avait affirmé Bennie Thompson, dans sa lettre d’invitation.

La commission a déjà entendu près de 800 témoins, dont Jared Kushner, la semaine dernière, pendant six heures de vidéoconférence. Jared Kushner, époux d’Ivanka Trump, était également un proche conseiller de Donald Trump. Son témoignage avait été «utile» à la commission, selon l’une de ses membres, Elaine Luria. Ces témoignages interviennent après plusieurs révélations dans la presse sur les mois précédant l’assaut, qui avait ébranlé la démocratie américaine.

Virginia Thomas, militante conservatrice et épouse du doyen des juges à la Cour suprême, Clarence Thomas, a par exemple envoyé plus de 20 messages entre novembre 2020 et janvier 2021, à Mark Meadows, chef de cabinet de Donald Trump, l’implorant de bloquer la victoire de Joe Biden. Le nom de Jared Kushner apparaît dans l’un d’eux, envoyé le 13 novembre.