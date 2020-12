États-Unis : Ivanka Trump et son mari ont craqué pour «le bunker des milliardaires»

Le couple a acheté un terrain d’une valeur de 31,8 millions de dollars sur Indian Creek, un îlot hautement sécurisé de Miami.

Devenus indésirables parmi leur ancien cercle d’amis new-yorkais, Ivanka Trump et Jared Kushner mettent le cap au Sud. Selon le «New York Post», le couple a acquis un terrain d’une valeur de 31,8 millions sur Indian Creek, un îlot de Miami considéré comme «le bunker des milliardaires». La fille et le beau-fils du président des États-Unis ont visité plusieurs propriétés et terrains à Miami et Palm Beach, et ont finalement jeté leur dévolu sur cet endroit.

Îlot privé, surveillé et hautement sécurisé, Indian Creek est l’un des endroits les plus sûrs de Floride. Treize policiers sont chargés de surveiller les 29 résidences que compte la zone. Le tabloïd new-yorkais écrit que le couple a acheté le lot numéro 4, qui appartenait à Julio Iglesias, pour y bâtir un domaine en bord de mer. Le terrain mesure 7446 mètres carrés et offre un accès privé à la mer de 60 mètres. Le lot était à vendre pour 31,8 millions de dollars. La vente devrait être bouclée le 17 décembre.

Conseillers de Donald Trump, Ivanka et Jared ont passé ces quatre dernières années avec leurs trois enfants dans le quartier prestigieux de Kalorama, à Washington. Ils y louaient une maison à 15’000 dollars par mois. Le couple est toujours propriétaire de son appartement de Park Avenue à New York et n’a pas l’intention de le vendre. Les Trump-Kushner ont par ailleurs le projet d’agrandir leur cottage près club de golf de Donald Trump à Bedminster (New Jersey).