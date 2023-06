L’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo divorce

Le divorce entre l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son épouse Simone, demandé dès son retour à Abidjan en juin 2021 par M. Gbagbo après son acquittement par la justice internationale, a été officiellement prononcé jeudi, selon un communiqué de l’avocat de Simone Gbagbo. «Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de monsieur Laurent Gbagbo, pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injures graves à l’encontre» de Simone Ehivet Gbagbo, indique le communiqué de l’avocat, Ange Rodrigue Dadjé, parvenu vendredi à l’AFP. «Il reviendra» à l’ancien président «qui tenait tant à divorcer, de renoncer à faire appel de ladite décision de divorce, pour que son désir devienne enfin réalité», ajoute-t-il.