Le bal mené par Sierra McClinton a fini par forcer le pilote à atterrir à Mobile, en Alabama, raconte Fox 10. La passagère a débarqué en T-shirt et sous-vêtements et s’est mise à invectiver les policiers qui tentaient péniblement de se faire respecter. Arrêtée, l’Américaine risque des poursuites pour conduite désordonnée et intoxication en public. Selon un communiqué de la compagnie CommutAir, l’avion a pu redécoller en direction de Houston peu après.