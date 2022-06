Vaud : Ivre après sa rupture, il n’aurait pas dû prendre le volant

Un trentenaire a percuté un véhicule avec sa propre voiture avant de heurter un bus sans s’arrêter pour autant. Il a été condamné.

L’automobiliste déprimé et ivre a percuté un bus des TL et a poursuivi sa route.

Bareks* n’était pas dans son assiette quand il a pris le volant de son véhicule dont le pare-brise présentait déjà un impact en ce jour de novembre 2021. En sortant de sa place de parc, le Polonais de 30 ans, qui venait de subir une rupture amoureuse, a percuté la voiture stationnée devant lui. Déprimé et ivre, il a poursuivi sa route comme si de rien n’était. Quelques centaines de mètres plus loin, il a heurté le côté gauche d’un bus des TL.

Malgré les dégâts provoqués par le second accident, Bareks a poursuivi sa route. Le trentenaire tentait ainsi de se dérober au contrôle de son état d’ivresse. Il a quand même été retrouvé par la police et reconnu coupable de conduite en état d’ébriété qualifié. Il a écopé d’une peine de 100 jours-amende à 30 francs, une amende de 300 francs et une participation de 300 francs aux frais judiciaires.

*Prénom d’emprunt