Thurgovie: Ivre, il fracasse son véhicule contre un Car Postal

Samedi après-midi, vers 16h45, un automobiliste de 32 ans roulait, ivre, à Amlikon, dans le canton de Thurgovie. Il a dévié de sa trajectoire et a percuté frontalement un CarPostal qui arrivait en sens inverse. Comme l’indique la police thurgovienne, l’homme avait, au moment du test, 0,97 milligrammes d’alcool par litre de sang, soit tout juste en dessous de deux pour mille de taux d’alcool dans le sang. Le CarPostal était conduit par un chauffeur âgé de 46 ans. Il n’a pas été blessé, ni non plus l’unique passager qui se trouvait dans le bus. Le conducteur bourré n’a pas été blessé non plus.