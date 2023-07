Fribourg: Ivre, il se fait attraper deux fois le même soir

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a de la suite dans les idées. Le 15 janvier vers 18h30, un Français domicilié dans le canton de Fribourg a voulu récupérer sa Citroën sur l’un des parkings de Gruyères (FR), après avoir picolé. Mais, à cause de son état et de son pare-brise pas déneigé, il a percuté une autre voiture qui s’y trouvait stationnée. La police est arrivée quelques instants plus tard et l’éthylotest a parlé: 1,7‰.