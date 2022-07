Vaud: Ivre, elle avait étouffé son bébé mais a été jugée irresponsable

La maman s’était assoupie et affaissée sur son bébé, l’empêchant ainsi de respirer.

Ce jour de juillet 2020, Grace* s’était massivement alcoolisée avant de s’endormir sur son bébé de 5 mois et de l’étouffer. Si le Tribunal correctionnel de La Côte (VD) a reconnu mardi que cette Britannique de 39 ans était à l’origine de la mort de sa fille, la justice l’a considérée «irresponsable au moment de ses actes», et par conséquent, n’a pas pu retenir le chef d’accusation d’homicide par négligence.

Pour rappel, cette famille aisée, domiciliée sur la Côte au moment des faits, avait déjà perdu en 2018, un nourrisson âgé d’un mois et demi, dans un «scénario identique», avait évoqué le Ministère public, mardi dernier, dans son réquisitoire. La cause du décès n’avait pas pu être déterminée à l’époque, et une ordonnance de classement avait été rendue.